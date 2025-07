Veroli – Parcheggio pubblico di scambio, Papetti: “Un progetto concreto per lo sviluppo della città”

Veroli è tra i Comuni finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, grazie a un intervento che porterà alla realizzazione di un parcheggio pubblico di scambio, opera strategica per migliorare la viabilità e la qualità dei servizi cittadini.Un’opera che rientra tra i progetti promossi dal Consorzio Industriale del Lazio, con il sostegno convinto del gruppo regionale di Fratelli d’Italia, oggi sempre più presente e attento alle esigenze delle comunità locali.«Da anni – sottolinea l’Avv. Cristiano Papetti coordinatore di Fratelli d’Italia della Città di Veroli – ci battiamo per dare voce a Veroli e ai suoi bisogni. Questa non è solo un’opera pubblica, ma il simbolo di una politica che ascolta e restituisce: grazie alla Regione Lazio, in particolare al Presidente Francesco Rocca, al lavoro del gruppo consiliare regionale Fratelli d’Italia e alla sensibilità del Consorzio Industriale ASI, Veroli potrà beneficiare di un’infrastruttura utile e attesa. Siamo fieri di questo traguardo».«Siamo entusiasti – prosegue Patrizia Viglianti vice coordinatrice cittadina Fratelli d’Italia Veroli – di questo importante risultato, che testimonia la concretezza del lavoro svolto dai nostri rappresentanti regionali. Il finanziamento ottenuto dimostra che Fratelli d’Italia ha un occhio di riguardo verso gli interventi utili e tangibili, rispondendo alle esigenze reali del territorio».Un ringraziamento sentito va al Presidente della Regione Lazio, all’Assessore e Vicepresidente Regionale allo Sviluppo Economico, al Commissario del Consorzio Industriale del Lazio e ai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia rappresentanti di zona, per l’impegno concreto e la visione dimostrata, che ancora una volta premiano il territorio della provincia di Frosinone e la città di Veroli.

