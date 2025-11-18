Veroli, Papetti: “Servizi essenziali per i cittadini: si passi finalmente ai fatti concreti”

“Ritengo doveroso richiamare l’attenzione dell’Amministrazione comunale di Veroli sulla gestione dei servizi essenziali, pilastri fondamentali di una gestione che si definisca vicina ai cittadini”.

Lo ha affermato Cristiano Papetti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Che ha poi proseguito: “Nel nostro programma elettorale abbiamo scritto a chiare lettere un principio che resta valido oggi più che mai:

“Un’Amministrazione efficiente e vicina ai cittadini con l’ascolto delle istanze del territorio e dei cittadini stessi è capace di potenziare tutti quei servizi essenziali quali, a titolo esemplificativo, acqua, luce, fogne, tutelando i cittadini e i servizi correlati.”

“Questa frase – ha aggiunto Papetti – non è solo una promessa, ma il criterio con cui i cittadini valutano quotidianamente l’operato di chi governa la nostra città. La mia funzione di opposizione, mossa da spirito costruttivo e non da polemica fine a se stessa, mi impone di ricordare che la gestione oculata di servizi primari come acqua, luce e fognature non è un optional, ma la base del vivere civile e della tutela della salute pubblica.”

I disservizi quotidiani che emergono dai quartieri e dalle frazioni sono la prova che l’amministrazione deve fare di più. Per questo, come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, non ci limitiamo a segnalare le criticità, ma avanziamo proposte concrete:

Avviare un piano straordinario di verifica e manutenzione delle reti idriche e fognarie, per prevenire disservizi e garantire la salubrità delle acque.

delle reti idriche e fognarie, per prevenire disservizi e garantire la salubrità delle acque. Monitorare l’efficienza della pubblica illuminazione sull’intero territorio comunale, per incrementare la sicurezza stradale e personale.

sull’intero territorio comunale, per incrementare la sicurezza stradale e personale. Istituire canali di ascolto direttoe feedback per i cittadini sui disservizi, garantendo tempi certi di intervento e risoluzione.

“Chiedo al Sindaco e alla Giunta azioni immediate e non ulteriori promesse” ha concluso Papetti. “In qualità di rappresentante dei cittadini vigilerò in Consiglio comunale affinché questi servizi primari non vengano trattati con superficialità. Veroli merita un’amministrazione che ascolti veramente la popolazione e passi finalmente ai fatti concreti.”