Veroli, Papetti riunisce le “truppe”: “Siamo più vivi che mai, faremo un’opposizione costruttiva ma senza sconti”

“Iniziamo subito con il dare una brutta notizia a chi credeva che, finite le elezioni, saremmo spariti: invece siamo qui, più reali, concreti e determinati che mai. Siamo qui – unica vera espressione del centrodestra a Veroli – e diamo seguito, forti e coerenti, a quell’azione di opposizione amministrativa che abbiamo iniziato fin dal giorno successivo alla chiusura delle urne proseguendo sempre con intenti costruttivi, senza fare sconti a nessuno e con grande attenzione per ogni atto, realizzato o mancato, dell’Amministrazione”.

L’avvocato Cristiano Papetti, consigliere comunale di Veroli e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, ha iniziato così, con questo chiarissimo messaggio, la riunione svoltasi venerdì sera negli accoglienti locali della pizzeria e hamburgeria Mulligans di Sant’Angelo in Villa – Veroli.

Un incontro nel quale erano presenti numerosi dei candidati che l’8 e 9 giugno scorsi hanno partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Veroli, sostenendo Papetti nella sua candidatura a Sindaco della Città Ernica.

Accanto a loro anche tanti simpatizzanti, vecchi e nuovi, amici e sostenitori del progetto politico-amministrativo della coalizione di Papetti.

Una riunione a ranghi serrati per mettere a punto, tutti insieme, i dettagli per dare seguito all’azione di opposizione amministrativa, figlia del programma elettoriale della coalizione intorno al quale tutti hanno fatto già quadrato, nell’ambito della quale ognuno, per il proprio ruolo e le proprie competenze, parteciperà in maniera attiva e quotidiana.

Una spina nel fianco dell’Amministrazione comunale, insomma, un gruppo deciso più che mai a far sentire la propria voce, sempre e comunque per tutelare gli interessi della città e dei cittadini.

“Il nostro intento – ha aggiunto l’Avv.Papetti, piglio deciso e idee ben definite – è quello di vigilare con giornaliera attenzione su ogni passo compiuto dall’Amministrazione, pronti a dare il nostro contributo ma allo stesso tempo determinati a denunciare ogni più piccola stortura. Veroli e i cittadini verolani attendono ormai da troppi anni quel rilancio sempre promesso ma mai attuato. A Veroli non bastano i tagli dei nastri, per risollevare una città in evidente crisi, serve ben altro. Noi abbiamo proposto un programma amministrativo che pone i cittadini al centro di ogni azione e siamo pronti a far sì che esso venga tenuto nella dovuta considerazione.

Lavoreremo sodo ogni giorno, proponendo progetti e stigmatizzando ciò che non va. E lo faremo tutti insieme, con questo nutrito gruppo di persone (tanti ne fanno già parte e molti altri ne faranno parte ancora di più) per prepararci, fra meno di 5 anni, a garantire a Veroli e ai verolani quell’alternativa di cui la città ha bisogno.Pronti, per le prossime elezioni, ad assumere il governo della città e a farne di nuovo uno dei centri più importanti della Ciociaria, un ruolo che Veroli merita ma che da oltre 15 anni non riesce più a rivestire”.

Questo lo faremo dando “Voce ai Cittadini”.

COMUNICATO STAMPA