Veroli, Papetti: “Rispetto dell’ambiente e sostenibilità devono essere priorità dell’azione amministrativa”

“Un’Amministrazione efficiente ed efficace – ha dichiarato il consigliere comunale di Veroli di Fratelli d’Italia Cristiano Papetti – ha il dovere di mettere al centro delle proprie scelte il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità, non come slogan ma come impegno concreto verso i cittadini e le future generazioni. Ogni decisione amministrativa deve avere come linea guida la scelta più ecologica, perché solo così possiamo preservare la bellezza e la natura del nostro territorio.”

Papetti ribadisce la necessità di politiche serie e lungimiranti sulle energie rinnovabili: “Abbiamo l’opportunità di avviare progetti di energia pulita che non solo riducono i costi per le famiglie e per il Comune, ma rafforzano anche l’autonomia e l’identità del nostro territorio. Penso, ad esempio, a un piano per dotare gli edifici pubblici di impianti fotovoltaici, alla nascita di comunità energetiche locali, all’efficientamento energetico delle scuole e degli impianti sportivi.”

Non solo energia. Per il consigliere di Fratelli d’Italia è fondamentale anche investire sulla qualità della vita quotidiana: sviluppare una mobilità sostenibile, con piste ciclabili, trasporto pubblico efficiente e stazioni di ricarica elettrica; potenziare e curare il verde urbano, creando nuovi spazi di socialità e benessere; avviare programmi di educazione ambientale nelle scuole, per accompagnare i ragazzi nella costruzione di una coscienza ecologica.

“Il nostro impegno – ha concluso Cristiano Papetti – è chiaro: trasformare i principi in azioni, le parole in progetti concreti. È questa la strada per garantire un futuro ecologico, giusto e sostenibile alla nostra comunità. Ed è la strada che continuerò a sostenere, dentro e fuori il Consiglio comunale.”

