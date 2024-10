Veroli, Papetti: “Parcheggio Multipiano nel degrado”

“E’ stata necessaria la nostra incalzante azione di sollecito e denuncia

affinché il Comune, dopo anni e anni di inerzia, mettesse mano alla

disastrosa situazione in cui versa il parcheggio multipiano di Porta

Romana.

La struttura – ha dichiarato Cristiano Papetti, consigliere comunale e

dirigente provinciale di FdI – allo stato attuale è l'esempio di un

gravissimo disservizio per tutta la città e la comunità: assenza di una

gestione, abbandonata a se stessa, trasformata in una latrina e nel degrado

più totale. Ebbene, appena insediati pochi mesi fa abbiamo sin da subito

continuato a sollecitare il Comune affinché intervenisse sul multipiano, ma

anche per i vicini bagni pubblici anch’essi chiusi e ‘dimenticati’. Ora,

finalmente, grazie a questa nostra azione, è giunta la notizia che l’Ente,

con due determine del 29 settembre scorso, ha affidato altrettanti incarichi

tecnici per l’esecuzione di lavori che riguardano l’impianto elettrico e

quello antincendio.

Una notizia senz’altro positiva, che accogliamo con soddisfazione visti i

nostri ripetuti solleciti e le pubbliche denunce, ma che deve essere vista

solo come un primo passo verso la completa ristrutturazione dell’impianto

di Porta Romana. Per ora – ha puntualizzato Papetti – siamo nella

comunque importante sfera degli interventi in materia di sicurezza. Ma, è

il nostro auspicio, occorre andare rapidamente oltre con la

programmazione di quelle opere indispensabili per arrivare alla piena

funzionalità del parcheggio multipiano Non vorremmo, insomma, che si

trattasse di polverina gettata negli occhi dei cittadini al solo fine di far

vedere che ci si sta muovendo.

Evidentemente – incalza il consigliere di opposizione – non basta. Il

Multipiano deve essere funzionalmente sicuro e reso fruibile per i cittadini

di Veroli e per i visitatori. E per fare ciò restano sul tappeto i nodi cruciali

della questione: la totale ristrutturazione dell’opera e la definizione di una

gestione che ne permetta la piena garanzia dei servizi anche a tutela degli

utenti. Dal canto nostro – ha concluso Papetti – seguiremo, come sempre

con spirito costruttivo, l’evolversi della situazione vigilando sui tempi di

realizzazione di questi primi interventi, sui loro costi e sulla congruità

delle spese sostenute e da sostenersi. Ricordando sempre

all’Amministrazione che comunque servono al più presto anche altri e

approfonditi lavori per rendere il servizio del parcheggio multiamo

adeguato.

Nel mentre nulla ancora per i servizi igienici ivi presenti”.

COMUNICATO STAMPA