Veroli, Papetti: “Parcheggio Multipiano abbandonato da anni e trasformato in latrina. E bagni pubblici chiusi anch’essi da anni”

Il parcheggio multipiano versa sempre nell’abbandono più assoluto e ciò accade, cosa forse ancora più grave del disservizio, nel totale disinteresse degli amministratori comunali di turno, di quelli degli ultimi 15 anni come degli attuali, che dei primi rappresentano la continuità.

La struttura da anni non ha più un gestore che possa assicurarle funzionalità e decoro e il Comune continua a non trovare soluzioni, cosa che del resto accade per la stragrande maggioranza dei problemi che da decenni affliggono la città.

La problematica è stata, infatti, più volte oggetto di interpellanze in consiglio comunale da parte del Consigliere Avv. Cristiano Papetti;

Interpellanze e promesse, di restituire dignità ad un’opera di tal genere e unica in tutta la provincia, rimaste purtroppo – e questo è il dato certo – senza seguito.

La conseguenza è che chi si reca in visita a Veroli, ma questo vale anche per gli stessi cittadini specie del centro, è costretto ad usufruire dello stesso ma in assenza dei servizi dovuti e non adeguatamente garantiti e molto spesso – gli utenti- costretti a soluzioni di fortuna e a rischio multa.

Sono anni, infatti, che l’ascensore interno non è utilizzabile; un disservizio inaccettabile come inaccettabile è lo

stato di abbandono del Multipiano nel suo complesso che ha provocato, come inevitabile conseguenza, la sua trasformazione in una sorta di letamaio e latrina, visto che, soprattutto nelle ore notturne, diventa meta di persone che lo usano come bagno.

Connesso l’altro gravissimo problema, anch’esso irrisolto da tanto, troppo tempo: la chiusura degli adiacenti bagni pubblici.

Un servizio nato per andare incontro alle esigenze di visitatori, il che si contraddice con l’obbiettivo dell’attuale amministrazione (“ter”), discendente del “Cretaro bis”, di attrarre turisti ( .. a loro dire!!), ma anche dei residenti ma che, come sempre da anni e anni accade a Veroli, è finito nell’elenco delle opere abbandonate a se stesse.

Insomma, la situazione è davvero riprovevole: il parcheggio multipiano ( i servizi interni quale l’ascensore inutilizzabile da anni) e i vicini bagni pubblici devono essere oggetto di interventi urgenti di bonifica e di ripristino che ne garantiscano la funzionalità, a beneficio di tutta la città e di quanti si recano in visita nella nostra meravigliosa Veroli.

Un segno di civiltà che, alla comunità tutta, deve essere riconosciuto.

E invece anche l’Amministrazione attuale è ben lontana dal trovare una soluzione: è accaduto negli ultimi 15 anni e continua ad accadere oggi. Il nostro invito e appello è perciò quello di affrontare subito la questione e di ripristinare le due strutture.

Stessa Amministrazione medesime questioni irrisolte.

Come forze costruttive di opposizione siamo pronti a collaborare nell’interesse esclusivo della città e dei verolani.

COMUNICATO STAMPA