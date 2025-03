Veroli – Papetti: “Occorre maggiore attenzione per i più piccoli: ecco le nostre proposte”

“Una società è tanto più sana quanto più punta alla valorizzazione e al benessere dei bambini (gli adulti del domani: un patrimonio da salvaguardare, proteggere e valorizzare) rimuovendo di fatto quegli ostacoli che ne impediscono la piena esplicazione”

Ad affermarlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Cristiano Papetti. Che spiega: “Sarebbe perciò opportuno, ma soprattutto necessario, procedere con progetti finalizzati a creare nuove aree per i più piccoli e a riqualificare quelle esistenti, spazi nei quali possano socializzare e giocare. Servirebbero poi aree verdi a misura di bambino e senza barriere architettoniche affinché siano quanto più inclusive ed accessibili anche alle bambine e ai bambini con disabilità. Aree, inoltre, da non lasciare alla mercé di vandali e maleducati ma da proteggere adeguatamente, anche prevedendo il controllo di un custode e l’installazione di telecamere per la videosorveglianza”.

“Tali aree verdi e gli spazi giochi andrebbero individuati equamente su tutto il territorio, nelle varie zone e contrade della città, così come andrebbero promosse iniziative a sostegno della lettura, della digitalizzazione, della robotica, della musica e di quant’altro può garantire svago e crescita ai nostri bambini. Senza dimenticare, ovviamente, le attività sportive a loro dedicate da organizzare nelle strutture comunali così da dare la possibilità di svolgere pratica sportiva anche ai piccoli appartenenti a nuclei familiari impossibilitati per problemi economici a rivolgersi a impianti privati”.

Tutti progetti che a Veroli sembrano chimere visto che l’Amministrazione non dimostra attenzione verso tali tematiche con la conseguenza di dover assistere all’ennesimo punto dolente di un’azione amministrativa che non va oltre la superfice, l’immagine e la ‘presenzialità’. Comportamenti e lacune di cui i cittadini si stanno accorgendo ogni giorno di più, in questo come in tanti altri campi, e il loro malumore è già palese e molto forte”.