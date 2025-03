Veroli – Papetti: “Le nostre proposte per tutelare e valorizzare allevatori e Prato di Campoli”

“Veroli è il Comune territorialmente più esteso della provincia di Frosinone e in gran parte ricadente su zone montane. Il mondo dell’allevamento, dunque – evidenzia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Cristiano Papetti – è per la città una grandissima risorsa così come per tutta la nostra comunità.Pertanto, compito dell’Amministrazione comunale deve essere quello di garantire una tutela adeguata: le posizioni degli allevatori vanno tutelate e protette. Una delle questioni centrali, che riguardano il mondo dell’allevamento, è proprio quella della Fida pascolo e della sua concessione per periodi prestabiliti e dietro esazione del tributo come da regolamento comunale.Di qui la necessità di una maggiore tutela degli allevatori commisurando il carico di bestiame alle capacità del pascolo, di una delimitazione delle aree, della verifica sul calendario e sulla turnazione.Naturalmente – prosegue Papetti – fondamentali devono essere i controlli da parte degli organi comunali a ciò preposti sia per tutelare il territorio sia per il rispetto delle regole al fine di evitare gli sconfinamenti”.Discorso a parte per il Pianoro di Prato di Campoli, “per il quale – sottolinea Papetti – va attuato il progetto di utilizzazione forestale che porti alla conversione a fustaia del ceduo di faggio al fine di favorire una sua rinaturalizzazione. Occorrono, inoltre, la promozione e lo sviluppo delle attività ricreative sostenibili quali equitazione, sport d’orientamento, svolti da professionisti; ripristino e valorizzazione delle falesie naturali in località Capodacqua che richiamerebbero un particolare tipo di turismo tutto l’anno. Implementazione e miglioramento del sistema di approvvigionamento idrico per allevamento brado e uso umano. Gestione degli accessi e tutela del pianoro da parte di professionisti del settore forestale ed ambientale e personale opportunamente formato”.“Queste – conclude il consigliere comunale – sono alcune delle nostre proposte per lo sviluppo del territorio. Proposte che, è l’auspicio nell’interesse di tutta la città, invitiamo l’Amministrazione comunale a fare proprie e ad attuare. Anche con il nostro fattivo e costruttivo contributo”.

