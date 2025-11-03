Veroli, Papetti: “La città ha bisogno di maggiore sicurezza: ecco le nostre proposte concrete”

“Per una Veroli Sicura è necessario programmare e dunque progettare e preventivare, tra le altre cose, un sistema di videosorveglianza capillare che non trascuri alcuna zona e che sia quindi in grado di rispondere alle esigenze dell’attuale momento storico.”

“Con queste parole – scritte nero su bianco nel mio programma elettorale, dichiara Cristiano Papetti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia – ricordavo già allora quanto fosse urgente affrontare il tema della sicurezza urbana in modo serio e strutturato.

Oggi, purtroppo, i fatti confermano quelle preoccupazioni. Nelle ultime settimane, infatti, diversi cittadini hanno manifestato il proprio disagio per episodi di furti, schiamazzi e comportamenti incivili, in particolare nella zona di Casamari, ma anche in altre frazioni del territorio comunale, particolarmente esposto ai raid delinquenziali per la sua vastità, fino ad arrivare al centro. Le proteste e le segnalazioni si moltiplicano, segno di un malessere diffuso e di una sensazione di abbandono che non può più essere ignorata.

Non si tratta di fare polemica, ma di affrontare la realtà: la sicurezza dei cittadini di Veroli è oggi insufficiente e le promesse dell’amministrazione comunale sono rimaste, di fatto, sulla carta.

Serve un cambio di passo immediato, con scelte concrete e pianificate, non più interventi spot o annunci tardivi. Dal canto nostro – conclude il suo intervento Papetti – ribadiamo alcune proposte operative già avanzate in passato e tuttora attuali:

Completamento e potenziamento del sistema di videosorveglianza, con manutenzione e monitoraggio costante delle telecamere e copertura anche delle aree periferiche. Istituzione di un tavolo permanente per la sicurezza, che coinvolga forze dell’ordine, polizia locale, comitati di quartiere e rappresentanti delle attività commerciali. Creazione di un canale digitale di segnalazione diretta per i cittadini, utile a velocizzare la comunicazione con le autorità competenti. Campagne di sensibilizzazione e prevenzione contro furti, truffe e vandalismi, rivolte soprattutto a giovani e anziani.

“La sicurezza non è un tema di parte, ma un diritto di tutti i verolani” – dichiara Cristiano Papetti. – “Oggi più che mai serve una visione complessiva e condivisa del territorio. Veroli deve tornare ad essere una città sicura, ordinata e accogliente, dove ogni cittadino possa sentirsi tutelato e rispettato.”