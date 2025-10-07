Veroli, Papetti: “Intercettare i finanziamenti nazionali ed europei per un vero sviluppo della città”

“A un anno e mezzo dalle elezioni comunali – afferma Cristiano Papetti, consigliere comunale di opposizione di Fratelli d’Italia – è il momento di rilanciare una riflessione seria su come Veroli possa tornare protagonista, non solo sul piano locale, ma anche in ambito nazionale ed europeo”.

“Nel nostro programma elettorale, insieme alle liste che mi hanno sostenuto, abbiamo sottolineato la necessità di una “esatta collocazione di Veroli in Italia e in Europa”, mettendo al centro l’importanza di predisporre progetti, rispondere ai bandi e intercettare finanziamenti per riqualificare il territorio e stimolare lo sviluppo”.

“Oggi più che mai – continua Papetti – servono competenze specifiche e una figura esperta in materia di fondi europei e bandi pubblici, capace di lavorare in modo continuativo per cogliere tutte le opportunità disponibili. I bandi nazionali ed europei offrono infatti enormi possibilità di crescita, innovazione e rigenerazione urbana, ma senza una struttura organizzata e competente rischiamo di restare fermi mentre altri Comuni avanzano”.

Un invito dunque costruttivo e collaborativo: «Non si tratta di fare polemica – conclude Cristiano Papetti – ma di offrire un contributo concreto. Veroli deve tornare ad essere un Comune capace di attrarre risorse, idee e progetti. Solo così potrà diventare davvero un territorio all’avanguardia, competitivo e ricco di opportunità per i cittadini.

E per farlo deve riuscire ad intercettare le risorse che sia a livello nazionale sia, soprattutto, a livello europeo sono a disposizione dei Comuni per favorirne la crescita e lo sviluppo in tutti i settori”.

