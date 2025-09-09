Veroli, Papetti: “Il trasporto pubblico locale va migliorato: le nostre proposte a vantaggio di tutti i cittadini”

“Il settore del trasporto pubblico locale nel nostro Comune ha una importanza fondamentale, dovendosi collegare più aree anche molto distanti tra loro. Per una città estesa come Veroli, un capillare studio e una programmazione adeguata sono condizioni essenziali per garantire efficienza al trasporto pubblico interno”, lo ha dichiarato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Cristiano Papetti.

Che ha aggiunto: “Più il servizio è efficiente, più diventa possibile ridurre l’uso delle autovetture private, con un beneficio immediato in termini di traffico, vivibilità e soprattutto di riduzione delle emissioni di scarico. Una scelta davvero ecologica per Veroli non può che passare da un investimento deciso sul trasporto pubblico locale, attraverso l’introduzione graduale di mezzi ecologici e sostenibili. Argomento che è stato anche al centro della nostra campagna elettorale nel corso della quale abbiamo affrontato le criticità di questo servizio proponendo soluzioni adeguate.

L’obiettivo deve essere chiaro: raggiungere ogni frazione e ogni località del territorio, così da rispondere ai bisogni di tutti i cittadini, anche di quelli che vivono nelle campagne o che non hanno la possibilità di muoversi in autonomia.

Purtroppo, l’attuale amministrazione continua a trascurare questo tema, lasciando irrisolti i problemi quotidiani di studenti, lavoratori e anziani che non dispongono di alternative. Non possiamo permettere che il trasporto pubblico resti un servizio marginale, mentre altrove è riconosciuto come un pilastro della coesione sociale e della sostenibilità ambientale.

Come opposizione costruttiva proponiamo:

Un piano comunale della mobilità urbana, studiato con tecnici e cittadini, per garantire corse regolari e collegamenti tra centro e frazioni. L’introduzione progressiva di autobus a basso impatto ambientale, con incentivi pubblici e accesso a fondi regionali ed europei. Tariffe agevolate per studenti, anziani e famiglie meno abbienti, per un trasporto pubblico davvero accessibile. Navette ecologiche di collegamento con scuole, uffici pubblici e strutture sanitarie, così da ridurre l’isolamento delle aree periferiche. Il trasporto pubblico non è un lusso, ma un diritto. Investire su di esso significa investire nella salute dei cittadini, nella giustizia sociale e nel futuro ecologico della nostra città.

Noi – ha concluso Cristiano Papetti – continueremo a vigilare e a proporre: perché Veroli merita un trasporto pubblico moderno, efficiente e a misura di cittadino”.