Veroli, Papetti: il mercato può e deve tornare in centro

“Nello scorso fine settimana nel centro storico di Veroli si è svolto il mercato a KM 0. Una manifestazione che sicuramente si pone come prosieguo – afferma l’Avv, Cristiano Papetti, consigliere comunale e candidato sindaco nelle elezioni di giugno – della manifestazione svoltasi nel 2023, nell’ambito dei dieci appuntamenti mercatali a cadenza mensile, durante l’Amministrazione Cretaro-bis.

E’ bene ricordare che quest’ultimo evento fu organizzato in conseguenza di una nostra mozione presentata insieme al consigliere comunale Marco Bussagli, appunto nel corso del precedente mandato, quale gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, a cavallo tra il 2021 e il 2022; mozione che prevedeva l’istituzione di una seconda giornata di mercato settimanale per alimenti, e dunque prodotti locali, con il fine di incentivare appunto il prodotto tipico/comunale; mozione poi emendata e realizzata a cadenza mensile sostanzialmente, però, denaturando il senso della mozione originaria.

Fermo restando ciò – prosegue Papetti – preme ricordare che il nostro programma elettorale, ovvero quello della coalizione che ha sostenuto la mia candidatura a Sindaco e oggi divenuto programma amministrativo della coalizione medesima, prevende per quanto concerne il capitolo sul commercio nel centro storico, quello di consentire, tra l’altro, il ritorno dello svolgimento del mercato settimanale tra le mura della città di Veroli.

Ebbene, nella giornata odierna ho richiesto, al Sindaco e all’Ente, con una nota ufficiale, a mezzo posta elettronica certificata e nella qualità di consigliere comunale, il ritorno dello svolgimento del mercato settimanale nel centro storico.

E’ un dato di fatto che manifestazioni mercatali continuano a svolgersi nel centro, in ultimo il mercato a “km 0”, cosi è stato per lo svolgimento dei precedenti dieci appuntamenti mercatali tenutisi nel 2023 sopra richiamati, senza tener conto ancora di altre manifestazioni che richiamano numerosissime persone quali i “Fasti Verolani ” e similari in occasione delle quali partecipano molti ambulanti, banchi e stand.

Per tali eventi valgono le medesime norme sia per la sicurezza che per l’ordine pubblico. Se vale per queste manifestazioni – afferma quindi Cristiano Papetti – che valga allora anche per il mercato settimanale da svolgere nel centro storico. Portare il mercato lontano dal centro si è rivelato un vero “disastro”, più volte sottolineato anche da noi come gruppo consiliare.

Il mercato settimanale, oggi, anche e soprattutto in ragione del sito presso cui si svolge, è letteralmente “imploso” – questo è sotto gli occhi di tutti – con grave danno per gli stessi ambulanti, i quali sono sempre numericamente meno, e anche per una certa circolarità – dal punto di vista dell’economia e del commercio – del centro storico, che sotto questo profilo appare francamente falcidiata.

Lo svolgimento del mercato settimanale nel centro storico è possibile, come è possibile garantire la viabilità utilizzando le piazze del centro di Veroli. Continueremo a batterci perché ciò avvenga e perché si restituisca la giusta dignità ad un evento, quale appunto il mercato settimanale, che non è soltanto economia ma anche storia e tradizione per un Comune. D’altronde – conclude Papetti – chiare in tal senso sono le linee tracciate sia dalla Regione Lazio che dal Governo Centrale: questo deve valere anche per la nostra Veroli”.

COMUNICATO STAMPA