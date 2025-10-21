Veroli, Papetti: “Fondamentale ascoltare i cittadini per una vera crescita di Veroli”

“Un’amministrazione è davvero efficiente solo quando sa ascoltare” dichiara il consigliere comunale Cristiano Papetti (Fratelli d’Italia), richiamando uno dei punti cardine del suo precedente programma elettorale: “L’ascolto delle istanze del territorio e dei cittadini come motore per il potenziamento dei servizi essenziali”.

Papetti sottolinea come, in una città qual è Veroli, che conta circa 20mila abitanti distribuiti tra centro storico, contrade più o meno urbanizzate e zone rurali, sia fondamentale mantenere un contatto costante con la popolazione:

“Ascoltare non significa solo ricevere segnalazioni – afferma Papetti – ma tradurre le richieste dei cittadini in interventi concreti su acqua, luce, fognature, manutenzione stradale e cura del verde pubblico. Si tratta di servizi essenziali, che rappresentano la qualità della vita quotidiana di ogni verolano”.

Il consigliere Papetti evidenzia come in diversi punti del territorio permangano criticità strutturali, spesso legate alla scarsa manutenzione o a ritardi negli interventi. Tuttavia, l’obiettivo non è la polemica sterile, ma una proposta costruttiva:

“Il nostro compito, anche dall’opposizione, è quello di segnalare le difficoltà e avanzare soluzioni. Penso, ad esempio, alla creazione di un canale digitale unico per le segnalazioni dei cittadini, che permetta risposte rapide e trasparenti, e a un piano di manutenzione programmata per le aree più periferiche, spesso dimenticate”.

Cristiano Papetti invita infine l’amministrazione comunale a recuperare un rapporto più diretto con la comunità: “Veroli ha bisogno di un’amministrazione che torni a camminare tra la gente, ad ascoltare, a programmare insieme. Solo così possiamo garantire servizi migliori e un futuro più ordinato e vivibile per tutti”.

La nota si chiude con un’ulteriore considerazione: “Le buone idee non hanno colore politico ma sono il frutto del senso civico che ha come obiettivo quello di migliorare Veroli, nell’unico interesse dei cittadini”.