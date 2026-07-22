Veroli, Papetti (FdI): “La fiducia dei cittadini si merita ogni giorno, non solo al voto. Voce ai cittadini”.

“La fiducia dei cittadini non si conquista ogni cinque anni. Si merita ogni giorno, perché in politica non basta esserci quando ci sono le elezioni. Bisogna esserci, sempre e comunque, quando un cittadino ha bisogno.

È con questo spirito – ha dichiarato Cristiano Papetti – che continuo a vivere il mio impegno come consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Credo in una politica fatta di presenza, disponibilità e confronto diretto, non solo nelle sedi istituzionali ma soprattutto tra la gente, nei quartieri, nelle frazioni, tra le famiglie, le imprese, i giovani, le associazioni e tutti coloro che hanno a cuore il futuro di Veroli.

Per questo voglio ribadire una cosa semplice: il mio telefono è sempre acceso, i miei canali social sono sempre aperti e chiunque abbia una proposta, una segnalazione o un problema da rappresentare può contattarmi in qualsiasi momento. Anche un confronto, una telefonata o un messaggio possono trasformarsi in un’opportunità per portare all’attenzione delle istituzioni esigenze che meritano risposte.

E’ sempre stato così e sempre lo sarà. E dopo la pausa estiva – ha concluso Cristiano Papetti – potenzieremo i momenti di incontro sul territorio, perché ascoltare significa anche condividere idee, raccogliere proposte e costruire insieme una visione concreta per la Veroli di domani. Fratelli d’Italia continuerà ad esserci, con serietà, coerenza e la volontà di essere un punto di riferimento per tutti i cittadini. E sempre tenendo fede al nostro motto ‘Voce ai cittadini’.”