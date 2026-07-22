Veroli, Papetti (FdI): “La fiducia dei cittadini si merita ogni giorno, non solo al voto. Voce ai cittadini”.

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consigliere comunale Cristiano Papetti VEROLI
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“La fiducia dei cittadini non si conquista ogni cinque anni. Si merita ogni giorno, perché in politica non basta esserci quando ci sono le elezioni. Bisogna esserci, sempre e comunque, quando un cittadino ha bisogno.

È con questo spirito – ha dichiarato Cristiano Papetti – che continuo a vivere il mio impegno come consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Credo in una politica fatta di presenza, disponibilità e confronto diretto, non solo nelle sedi istituzionali ma soprattutto tra la gente, nei quartieri, nelle frazioni, tra le famiglie, le imprese, i giovani, le associazioni e tutti coloro che hanno a cuore il futuro di Veroli.

Per questo voglio ribadire una cosa semplice: il mio telefono è sempre acceso, i miei canali social sono sempre aperti e chiunque abbia una proposta, una segnalazione o un problema da rappresentare può contattarmi in qualsiasi momento. Anche un confronto, una telefonata o un messaggio possono trasformarsi in un’opportunità per portare all’attenzione delle istituzioni esigenze che meritano risposte.

E’ sempre stato così e sempre lo sarà. E dopo la pausa estiva – ha concluso Cristiano Papetti – potenzieremo i momenti di incontro sul territorio, perché ascoltare significa anche condividere idee, raccogliere proposte e costruire insieme una visione concreta per la Veroli di domani. Fratelli d’Italia continuerà ad esserci, con serietà, coerenza e la volontà di essere un punto di riferimento per tutti i cittadini. E sempre tenendo fede al nostro motto ‘Voce ai cittadini’.”

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