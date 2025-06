Veroli, Papetti: “Città ‘non connessa’: occorre intervenire subito”

“Carenza di aree verdi e per il fitness ma, forse soprattutto, enormi difficoltà ad usufruire dei servizi Internet e di telefonia per via della carenza cronica di connessione alla quale nessuno riesce a porre rimedio”.

La denuncia arriva da Cristiano Papetti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Veroli. Che aggiunge: “Un’ Amministrazione efficiente ed efficace ha il dovere, nel primario interesse del proprio territorio, di individuare, progettare ed attuare su tutto il territorio comunale aree verdi, parchi, con istituzione di zone fitness al fine quindi di favorire lo sport e la socializzazione.

Dunque – evidenzia Papetti – la nostra proposta, più volte avanzata e sollecitata all’Amministrazione comunale, è quella di procedere con la pianificazione, progettazione e gestione del bene di interesse collettivo e di una risorsa multifunzionale per la città quale il verde urbano. Anche attraverso l’istituzione di un Regolamento del Verde”.

Quindi, il consigliere comunale tocca un tema molto delicato e da anni irrisolto: quello, come detto prima, delle enormi difficoltà dei cittadini a connettersi con Internet e a usufruire nel migliore dei modi dei servizi di telefonia. Un problema molto sentito, che arriva addirittura a tagliare fuori intere zone della città, in periferia come in pieno centro.

“Attualmente – sottolinea Papetti – Veroli è una città in cui è difficile connettersi alla rete, navigare, inviare e ricevere messaggi, spesso anche telefonate. Questa situazione necessita di interventi mirati e tempestivi e anche di un regolamento idoneo.

Occorre coprire tutte le aree, garantendo a tutto il territorio, e dunque a tutti i cittadini, la piena ed uguale libertà di una copertura di rete sicura ed efficace. Siamo nel 2025 e non è possibile che un centro come Veroli accusi ancora problemi di questo tipo”.

COMUNICATO STAMPA