Veroli – Papetti chiede informazioni precise sulla multe dell’autovelox

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Cristiano Papetti, ha sollevato il problema della multa comminata tramite l’autovelox posizionato sulla superstrada Sora-Ferentino in territorio di Veroli e annullata dal Tribunale di Frosinone. Papetti si è rivolto, con una pec ufficiale, al sindaco, all’assessore al Bilancio e al Presidente del Consiglio Comunale, oltre che agli Uffici competenti.

“È fatto noto – scrive Papetti – che il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n.346/2025, come peraltro riportato da alcuni quotidiani locali, ha provveduto all’annullamento di un verbale di contestazione elevato sul tratto di strada SS. 214 Maria Isola Casamari KM.17.800 – Superstrada direzione Sora – Frosinone del Comune di Veroli, stante la mancata documentazione attestante la funzionalità (nell’attualità) dell’ apparecchiatura rilevatrice della velocità. Si chiedono pertanto le seguenti informazioni:

a) i motivi della mancata produzione in giudizio della documentazione attestante la funzionalità della apparecchiatura rilevatrice della velocità posta sul tratto Superstrada (SS. 214 MARIA ISOLA CASAMARI KM.17.800) direzione Ferentino presso il Comune di Veroli;

b) se ad oggi la predetta apparecchiatura presente sul tratto di strada di cui sopra (SUPERSTRADA), proprio in virtù della pronuncia sopra-richiamata, risulta funzionante ovvero, qualora non lo sia o non lo sia stato, specificarne i relativi periodi temporali;

c) il numero totale dei ricorsi allo stato pendenti e il totale delle somme dei verbali accertati e opposti;

Ad avviso dello scrivente la questione assume particolare rilevanza in quanto le somme derivanti dai verbali di accertamento, tra cui quelli per eccesso di velocità rilevati sul tratto di Superstrada (SS. 241 Maria Isola Casamari KM17.800), che sono quasi la totalità – sono inserite nel Bilancio di previsione del Comune di Veroli costituendone una voce di assoluta rilevanza. Si resta in attesa di quanto richiesto”, conclude il consigliere Cristiano Papetti.