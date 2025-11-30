Veroli, notificato Daspo a quattro persone dai Carabinieri

Nei giorni scorsi i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Alatri hanno inoltrato formale richiesta al Questore di Frosinone ed hanno ottenuto l’emissione di un provvedimento di DASPO nei confronti di quattro soggetti di età compresa tra i 18 e 34 anni, alcuni dei quali già censiti, che in data 4 settembre 2025 si erano resi autori di una violenta rissa in città.

Il provvedimento emesso dal Questore di Frosinone al termine di un’accurata istruttoria eseguita dal personale della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine, impone ai predetti il divieto di accedere tra le ore 15:00 e le ore 06:00 successive, di ogni giorno, ai pubblici esercizi e/o locali di pubblico trattenimento ubicati nel Comune di Veroli per anni tre. Il provvedimento è finalizzato a tutelare la sicurezza dei cittadini e si inserisce nelle iniziative adottate dai Carabinieri di Alatri, coordinate dal Comando Provinciale di Frosinone, per il contrasto ai fenomeni della “mala movida” da parte dei giovani nei centri abitati.

FOTO ARCHIVIO