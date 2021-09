Veroli – Minacce e violenze nei confronti della madre 70enne: arrestato 31enne del luogo

Nel pomeriggio di ieri in Veroli, i Carabinieri della locale Stazione, hanno tratto in arresto per “estorsione, maltrattamenti in famiglia e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere” un 31enne del luogo, già censito per reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti. I militari sono intervenuti su richiesta di aiuto della 70enne madre del giovane, in quanto era stata costretta dal figlio con minacce e violenze (consistenti in spinte e pugni) a portarsi presso un bancomat della cittadina ernica a prelevare del denaro dal suo conto corrente per consegnarglielo, affinché lui potesse acquistare sostanze stupefacenti di cui fa uso.I Carabinieri, intervenuti presso l’istituto bancario, hanno immediatamente bloccato e perquisito il soggetto, che è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico avente una lama di circa 7 cm.L’uomo è stato condotto presso la locale Stazione Carabinieri dove, dopo aver raccolto la denuncia della madre, i militari lo hanno tratto in arresto.L’Autorità giudiziaria ne ha disposto la traduzione presso la Casa Circondariale di Civitavecchia (RM) in attesa del rito di convalida.

Comunicato stampa – foto archivio

