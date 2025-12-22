Veroli, lutto per la scomparsa di Adriano Campoli: oggi l’ultimo saluto

Si è spento nella giornata di ieri, all’età di 60 anni, Adriano Campoli. Il decesso è avvenuto alle ore 11:12 presso la Clinica Ini “Città Bianca” di Veroli, dove era ricoverato.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nella comunità, che oggi si stringe attorno alla famiglia in un momento di grande dolore. Adriano Campoli era una persona conosciuta e stimata, e il suo ricordo resterà vivo nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

I funerali saranno celebrati oggi, lunedì 22 dicembre, alle ore 15:00, presso l’Abbazia di Casamari, luogo scelto per l’ultimo saluto. La camera mortuaria è stata aperta al pubblico per consentire a parenti, amici e conoscenti di rendere omaggio al caro Adriano.

La redazione di LiriTV esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Campoli, unendosi al dolore dei familiari e di tutti coloro che in queste ore stanno vivendo la perdita di una persona cara. In questo momento di profonda tristezza, LiriTV si stringe con rispetto e partecipazione a chi soffre, augurando conforto e forza.

La comunità di Veroli saluta oggi Adriano Campoli con affetto e silenzio, accompagnandolo nel suo ultimo viaggio.

