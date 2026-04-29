Veroli, lo sport abbatte le barriere: “IO non ti mollo 2.0”

Il 30 aprile al Pala Coccia torna “IO non ti mollo 2.0”, l’evento organizzato dall’associazione “Io Non Mollo” dell’atleta handbike, Francesco “Crispino” Perna.

Il Palazzetto dello Sport “Pala Coccia” si prepara a diventare il cuore pulsante dell’inclusione. Il prossimo 30 aprile 2026, a partire dalle ore 10:30, si terrà la giornata dimostrativa di sport paralimpici “Io non ti mollo 2.0”, un evento di forte impatto sociale aperto a scuole, famiglie, istituzioni e cittadinanza.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’integrazione attraverso la pratica sportiva, trasformando la competizione in uno strumento educativo per abbattere pregiudizi e barriere fisiche e mentali.

Il Programma della Mattinata

L’apertura dei lavori è prevista per le ore 10:30 con i saluti istituzionali e la presentazione degli elaborati realizzati dagli studenti del territorio. Gli autori del progetto illustreranno le finalità del format “Io non ti mollo”, giunto alla sua seconda edizione.

Dalle ore 10:45, il campo passerà ai veri protagonisti: gli atleti paralimpici. Le dimostrazioni sportive saranno accompagnate da introduzioni tecniche e vedranno il coinvolgimento attivo dei ragazzi presenti, che avranno l’opportunità di provare le diverse discipline:

Torball: a cura di Omero Bergamo e dell’A.S.D. Ciociaria Non Vedenti.

Basket in Carrozzina: a cura del Latina Basket Wheel Power.

Danza Paralimpica: a cura di Shall We Dance.

Le Autorità Presenti

L’importanza dell’evento è sottolineata dalla partecipazione di figure di rilievo del mondo sportivo e politico, tra cui:

Germano Caperna, Sindaco di Veroli;

On. Alessia Savo, Presidente Commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare;

Fabio Caiazzo, Cda Sport e Salute;

Piergiorgio Fascina, CIP (Comitato Italiano Paralimpico) – FIPIC Lazio;

Biagio Nicola Saccoccio, CSI (Centro Sportivo Italiano).

“Lo sport è un linguaggio universale che non conosce limiti. Con ‘IO non ti mollo 2.0’ vogliamo offrire ai giovani un’esperienza concreta di resilienza e partecipazione, valorizzando il ruolo sociale delle discipline paralimpiche.”