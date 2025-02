Veroli: Le Scienze Forensi sbarcano al Sulpicio

All’Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Sulpicio di Veroli, il mondo delle scienze forensi entra in aula, offrendo agli studenti un’opportunità unica di esplorare il lato scientifico della giustizia. Alcuni ragazzi stanno partecipando a un innovativo progetto di alternanza scuola-lavoro a tema criminologico, guidati da Sara Capoccitti, criminalista e consulente tecnico delle autorità giudiziarie, a capo di Forensically-, Investigazioni Scientifiche.

Un Tuffo nella Scienza Applicata alla Legge

Il progetto offre una panoramica completa delle scienze forensi, introducendo i ragazzi alle tecniche utilizzate nelle indagini sui luoghi del crimine. Gli studenti stanno apprendendo come si svolgono i sopralluoghi sulla scena del crimine, come avviene l’analisi dei reperti biologici e come si utilizza il laser scanner per la ricostruzione digitale di un ambiente.

Questa esperienza pratica permette ai giovani di toccare con mano l’applicazione della scienza alla legge, fornendo loro una prospettiva concreta sui potenziali sbocchi lavorativi nel campo delle investigazioni scientifiche.

Un Ponte verso il Futuro Professionale

L’iniziativa non solo stimola la curiosità degli studenti verso il mondo della criminologia, ma apre anche nuove strade verso carriere emergenti nel settore forense. Attraverso l’interazione diretta con esperti del settore, come Sara Capoccitti, gli studenti possono comprendere le competenze necessarie per diventare professionisti in un campo in continua evoluzione.

L’Istituto Sulpicio di Veroli si conferma così un polo educativo all’avanguardia, capace di offrire ai propri studenti esperienze formative di altissimo livello, preparando i giovani ad affrontare con consapevolezza e passione le sfide del mondo del lavoro.