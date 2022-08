Veroli – Ladri in azione, svaligiate tre abitazioni

Torna l’incubo dei ladri in provincia di Frosinone. Nella scorsa notte, infatti, sono state svaligiate tre abitazioni nel giro di poche ore, ed ora è caccia ai ladri. Negli ultimi mesi, il fenomeno dei topi di appartamento, è in evidente crescita, e nella maggior parte dei casi non si riescono ad individuare gli autori di questi crimini che, spesso e volentieri, si spostano da altre regioni per compiere il misfatto. Rubati oro, preziosi, e soldi in contanti. Ora è caccia ai ladri.

Foto archivio

