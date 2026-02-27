Veroli: la casa editrice Nero Latte Edizioni arriva in Rai e in finale del premio Nabakov

Una piccola casa editrice che si sta distinguendo su tutto il territorio nazionale. Stiamo parlando di Nero Latte edizioni di Patrizia Baglione, casa editrice specializzata in letteratura per l’infanzia, con un focus speciale su storie che ispirano. Ogni pubblicazione è il risultato di un’attenta selezione, volta a trasmettere la magia dell’immaginazione e a stimolare la curiosità dei più piccoli.

Nata lo scorso anno, la Nero Latte sta facendo parlare in maniera positiva delle sue pubblicazioni: una veste grafica molto curata e tanta attenzione per le storie. La bottega di Bepo il sarto risulta finalista del Premio Letterario Nabokov; mentre L’elefante Dadà è stato presentato su Rai3 nel programma Geo.

Tante belle soddisfazioni, che arrivano dopo un lavoro certosino e caparbio dell’editrice, che mai si ferma davanti agli ostacoli e attraverso il suo coraggio e la sua visione prova a superarli.

Vi invitiamo, dunque, a seguire questa piccola ma forte realtà editoriale, sulla pagina IG: @nero_latte_edizioni