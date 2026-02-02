Veroli, infermiera aggredita al poliambulatorio: UIL FPL denuncia l’ennesimo episodio di violenza

VEROLI – Ancora un grave episodio di violenza ai danni di un’operatrice sanitaria nel territorio provinciale. A denunciarlo è la UIL FPL di Frosinone, che interviene dopo quanto accaduto venerdì scorso presso il poliambulatorio di Veroli, dove un’infermiera è stata aggredita fisicamente da un utente fuori controllo.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 13.00, quando un uomo, già noto per comportamenti analoghi, ha fatto irruzione all’interno dell’ambulatorio di neurologia, urlando e pretendendo di cambiare medico di base nonostante gli uffici fossero chiusi dalle 12.30. All’esterno erano presenti altri utenti in attesa.

L’infermiera in servizio è intervenuta per spiegare l’orario di chiusura e tentare di riportare la calma. Dopo alcuni minuti, però, l’uomo ha ripreso ad urlare con toni sempre più aggressivi. Nel tentativo di gestire la situazione e mentre stava prendendo il telefono cellulare, l’operatrice è stata aggredita: l’individuo ha cercato di afferrarle il volto con entrambe le mani, costringendola a difendersi. Nel movimento, l’infermiera ha riportato un trauma alla spalla.

La lavoratrice, visibilmente sotto choc e con difficoltà motorie, è stata soccorsa e trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso, dove i sanitari le hanno diagnosticato una prognosi di sei giorni. Successivamente si è recata presso la stazione dei Carabinieri per sporgere formale denuncia.

Sull’accaduto è intervenuto il segretario generale della UIL FPL di Frosinone, Maurizio Palombi, che ha espresso “piena solidarietà e vicinanza alla collega aggredita”, ribadendo con fermezza come non sia più tollerabile che il personale sanitario continui a lavorare in condizioni di insicurezza.

“Episodi come questo – ha sottolineato Palombi – dimostrano l’urgenza di misure concrete di prevenzione, tutela e sicurezza all’interno delle strutture sanitarie, a partire dal potenziamento dei controlli e dall’applicazione rigorosa delle normative contro le aggressioni al personale sanitario. La UIL FPL continuerà a denunciare ogni atto di violenza e a battersi affinché chi lavora nella sanità possa svolgere il proprio servizio con dignità, rispetto e sicurezza”.

