Veroli, incendio ed oltraggio a P.U.: 62enne in manette

I Carabinieri della Stazione di Veroli, in esecuzione ad un’ordinanza di sottoposizione alla detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, hanno tratto in arresto per incendio ed oltraggio a P.U. un 62enne di Vico nel Lazio, già censito per reati contro la persona ed il patrimonio. I fatti che vedono coinvolto l’uomo, sono accaduti nel 2011 quando lo stesso, in diverse occasioni appiccava il fuoco su vari appezzamenti di terreno in Vico nel Lazio senza apparente motivo ed in un’occasione, trovato in flagranza di reato, oltraggiava i militari operanti intervenuti.L’uomo dovrà scontare in regime di detenzione domiciliare anni 2 e mesi 10 di reclusione.

