Veroli, inaugurato il Giardino “Amedeo Maiuri”. Ciacciarelli: “Un luogo restituito alla comunità grazie alla sinergia tra Regione Lazio e Comune”

“Con l’inaugurazione del Giardino Amedeo Maiuri la città di Veroli recupera uno spazio di grande valore storico, culturale e architettonico, riconsegnandolo finalmente alla collettività. Un risultato che testimonia l’efficacia della collaborazione tra la Regione Lazio e le amministrazioni locali nella valorizzazione del patrimonio culturale del nostro territorio.”

Investire nella riqualificazione dei luoghi della cultura significa investire nell’identità delle nostre comunità, nella loro storia e nelle opportunità di sviluppo turistico e sociale. La Regione Lazio continuerà a sostenere interventi capaci di valorizzare il patrimonio locale, promuovendo una crescita fondata sulla cultura, sulla bellezza e sulla partecipazione.

Desidero ringraziare il Sindaco Germano Caperna, l’Assessore comunale Gianclaudio Diamanti, il Consigliere comunale Danilo Pasqualitto e l’intera Amministrazione comunale per l’impegno profuso nella realizzazione di un intervento che restituisce ai cittadini un luogo rimasto per anni in stato di abbandono. Un ringraziamento va inoltre alla collega Assessore regionale Simona Baldassarre, con la quale è stato possibile sostenere questo importante percorso.”

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.