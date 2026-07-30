Veroli inaugura un’idea di Città: mobilità, servizi e cultura in un’unica visione

Un’unica visione, costruita attraverso interventi diversi ma tra loro complementari, che mette in relazione mobilità, servizi, spazi pubblici e luoghi della cultura. È il filo conduttore della cerimonia che si è svolta questa mattina a Veroli per l’inaugurazione degli interventi di rigenerazione urbana e dei luoghi della cultura realizzati grazie a finanziamenti del PNRR, ministeriali e regionali, alla presenza dell’Assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, di Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Santo Marcianò, delle autorità civili e militari e di numerosi cittadini.

Il percorso inaugurale ha preso avvio da Piazzale Vittorio Veneto, interessato dal riassetto della viabilità, per poi proseguire nel Parco dello Chalet e con la messa in funzione dell’ascensore urbano. La visita è quindi proseguita a Porta Napoli, dove il riordino degli spazi e dei parcheggi si affianca alla prossima apertura del nuovo asilo nido comunale, per raggiungere Palazzo Campanari attraverso il nuovo camminamento dedicato ad Amedeo Maiuri. La corte del complesso monumentale, restituita alla Città, diventa oggi un nuovo spazio dedicato alla cultura, agli eventi e alla socialità. L’itinerario si è infine concluso con la visita al Museo Civico Archeologico, interessato da un importante intervento di rifunzionalizzazione.

Nel suo intervento il Sindaco Germano Caperna ha richiamato il significato più profondo degli interventi inaugurati.

“Oggi inauguriamo un’idea di Città. Potrebbe sembrare il racconto di opere diverse. In realtà stiamo guardando il risultato di un’unica visione. È questa, in fondo, la sfida della rigenerazione urbana: andare oltre la somma delle opere e costruire un nuovo dialogo urbano.”

Nel solco di questa menzione alla continuità amministrativa, il Sindaco ha consegnato simbolicamente la fascia tricolore indossata per due mandati al già Sindaco Simone Cretaro, riconoscendone il ruolo nell’avvio della programmazione degli interventi finanziati attraverso il PNRR e non solo. Un gesto con cui l’Amministrazione comunale ha voluto sottolineare come le opere pubbliche siano il risultato di una visione che si costruisce nel tempo e trova compimento grazie alla continuità dell’azione amministrativa.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Augusto Simonelli ha sintetizzato il valore del percorso che ha reso possibile la realizzazione degli interventi, evidenziando il lavoro condiviso che ha accompagnato ogni fase, dalla progettazione alla consegna delle opere.

“Ogni intervento che inauguriamo oggi acquista il suo significato perché è parte di un progetto più ampio. La vera sfida è stata mettere in relazione opere, servizi e percorsi diversi, trasformandoli in un sistema capace di migliorare concretamente l’accessibilità, la fruibilità e la qualità degli spazi pubblici. Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno condiviso di uffici comunali, progettisti, tecnici, imprese e maestranze, che hanno lavorato insieme con competenza e responsabilità.”

Sua Eccellenza Mons. Santo Marcianò ha posto l’accento sul valore della prossimità, riconoscendo in Veroli un esempio di Città capace di tradurre questo principio in luoghi, relazioni e occasioni di incontro, dove la qualità degli spazi contribuisce a rafforzare il tessuto umano e sociale.

A chiudere gli interventi istituzionali è stato l’Assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, che ha sottolineato il valore strategico degli investimenti destinati alla rigenerazione urbana, evidenziando come la qualità degli spazi pubblici rappresenti un investimento sulla vivibilità delle città e sulla capacità dei luoghi di favorire incontro, partecipazione e relazioni.

Gli interventi inaugurati rappresentano un investimento complessivo di oltre 7 milioni di euro, realizzato attraverso risorse del PNRR, dei Ministeri e della Regione Lazio, ricondotte a un’unica strategia di sviluppo urbano. Finanziamenti differenti che, grazie a una programmazione condivisa e a una visione organica della Città, hanno reso possibile un sistema integrato di opere capace di mettere in relazione mobilità, servizi, spazi pubblici e luoghi della cultura. Un investimento che guarda al futuro di Veroli e che trova il suo valore non soltanto nelle infrastrutture realizzate quanto nella capacità di costruire connessioni, migliorare la qualità dello spazio pubblico e rafforzare il rapporto tra i luoghi e le persone.