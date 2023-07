Veroli inaugura Parco Avventura – Presente Gianluca Quadrini che taglia il nastro insieme al Sindaco Cretaro

significa, in questo caso, incentivare un turismo che richiama migliaia di visitatori, arricchendo l’offerta territoriale ad impatto zero. La Provincia sarà sempre al fianco delle amministrazioni affinché il nostro contributo sia da supporto e beneficio verso i comuni che ne fanno parte. Così in una nota Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale

È stato inaugurato, a Veroli, il Parco Avventura una nuovissima area in cui sarà possibile divertirsi e perdersi tra le meraviglie della natura di Parco di Campoli. A tagliare il nastro, insieme al Sindaco Simone Cretaro, era presente Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, che in una nota afferma “ oggi abbiamo inaugurato il terzo parco presente nella provincia di Frosinone e il primo per grandezza della regione lazio. La Provincia di Frosinone non poteva mancare ad un evento importante per il nostro territorio perché questa sera sarà un punto di riferimento del turismo ecosostenibile per tutta la Regione Lazio. Un vero e proprio fiore all’occhiello che permetterà ai visitatori di ammirare la bellezza assoluta di Prato di Campoli. Va sottolineato – continua Quadrini – che il parco è stato realizzato in modo completamente ecologico per salvaguardare la vegetazione e l’intero ambiente. Desidero ringraziare il sindaco, Simone Cretaro per l’invito ma soprattutto per l’impegno e l’attenzione che sta portando avanti verso quel percorso di valorizzazione del nostro territorio. La sensibilità del sindaco Cretaro verso la propria comunità e verso il proprio comune va elogiata perché