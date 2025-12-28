Veroli in lutto per la scomparsa di Romeo Fiormonte, stimato dipendente comunale

Si è spento nel primo pomeriggio di oggi Romeo Fiormonte, dipendente del Comune di Veroli, all’età di 57 anni. Il decesso è avvenuto presso l’Ospedale dei Castelli, ad Ariccia, dove era ricoverato da alcuni giorni.

I funerali saranno celebrati martedì 30 dicembre, alle ore 10, presso l’Abbazia di Casamari.

Grande cordoglio a Veroli, città nella quale Fiormonte risiedeva da molti anni, ma anche a Isola del Liri, suo paese d’origine. Numerosi i messaggi di affetto e partecipazione apparsi sui social, testimonianza della stima e dell’apprezzamento nei suoi confronti per le qualità umane e professionali, la disponibilità e la cortesia.

Il sindaco di Veroli, Germano Caperna, ha espresso a nome dell’intera Amministrazione comunale il proprio cordoglio:

«Per il Comune di Veroli oggi è un giorno di profonda tristezza. La scomparsa di Romeo Fiormonte ci colpisce nel profondo e lascia un vuoto che va ben oltre l’ambito professionale. Romeo è stato un collaboratore prezioso, una persona rara: discreta, generosa, guidata da un forte senso del dovere e da una straordinaria umanità. La sua dedizione quotidiana, la sua disponibilità mai ostentata e i suoi modi gentili hanno lasciato un segno indelebile in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di lavorare al suo fianco. L’Amministrazione comunale si stringe alla famiglia con sincera vicinanza in questo momento di dolore.»

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze della nostra redazione.

