Veroli, imprenditore edile ai domiciliari per aver realizzato opere murarie senza autorizzazione

Nella mattinata odierna in Veroli i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un provvedimento di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Frosinone, ufficio esecuzioni penali, nei confronti di un 53enne, imprenditore edile del luogo. L’uomo, è stato condannato ad espiare la pena di mesi due di detenzione domiciliare, poiché riconosciuto colpevole del reato di violazioni edilizie, per aver realizzato nel 2012, senza alcuna autorizzazione, delle opere murarie presso la propria abitazione sita in Veroli.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati