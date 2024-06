Veroli, i Carabinieri consegnano alla città dei reperti storici di grande valore artistico

Agli inizi del mese di giugno, in una giornata di inizio estate, nella splendida Aula Consiliare del Comune di Veroli (FR), alla presenza del Sindaco p.t. e di varie associazioni e rappresentanze della cittadina ernica, si è svolta una cerimonia sobria ma allo stesso tempo emozionante, che ha visto i militari della Stazione Carabinieri di Veroli consegnare alla città dei reperti storici di grande valore.

Si tratta di un’anfora vinaria e tre pugnali tipo gladio, entrambi di epoca romana, tre pugnali ed una baionetta risalenti alla prima guerra mondiale e circa 300 monete degli anni venti, tutti aventi interesse storico archeologico e rinvenuti nel 2019 a seguito di alcune perquisizioni effettuate sul territorio verolano da parte dei locali Carabinieri.

All’epoca fu deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione un soggetto del posto ed i reperti sono stati in questi anni custoditi all’interno della Caserma dei Carabinieri di Veroli.

La Stazione Carabinieri di Veroli si è adoperata con gli organi preposti per poter consegnare i reperti alla città e nei giorni scorsi la Procura di Frosinone ha disposto la custodia al Comune che li esporrà all’interno del Museo Civico Archeologico presente nel Palazzo Comunale e testimone di storia millenaria nonché custode di resti unici.

Un’iniziativa dell’Arma dei Carabinieri che, oltre al rinvenimento e alla temporanea custodia, ha permesso che tali oggetti storici potessero essere ammirati nel luogo più consono quale la splendida location del Museo di Veroli.

COMUNICATO STAMPA