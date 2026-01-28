Veroli – Giornate Ecologiche, al via il calendario delle raccolte itineranti sul territorio comunale

Il Comune di Veroli avvia un calendario di raccolte itineranti, in programma fino a metà del mese di ottobre, con l’obiettivo di facilitare il conferimento dei rifiuti ingombranti da parte delle utenze domestiche e consentirlo in diversi punti del territorio comunale. Si tratta di un calendario articolato in oltre 30 appuntamenti fissati per ogni sabato esclusi i festivi, pensato per garantire una presenza ottimizzata del servizio nel territorio comunale e offrire ulteriori occasioni di conferimento, in modo semplice e accessibile. Il primo appuntamento è in programma sabato 31 gennaio a Castelmassimo, con orario di attività degli operatori dalle ore 08:00 alle ore 12:00. Nel corso di ciascun appuntamento sarà possibile conferire RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e rifiuti ingombranti, per un massimo di tre pezzi – considerando come singolo pezzo anche parti di mobili, come ante o componenti analoghe – oppure, in alternativa, un unico elettrodomestico, come frigoriferi, lavatrici o apparecchi simili. Il conferimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dagli operatori, al fine di garantire un corretto svolgimento del servizio. Il mancato rispetto delle modalità previste comporterà la non accettazione dei rifiuti. Le raccolte itineranti interesseranno quattro zone del territorio comunale: Piazzale della Filippina, Castelmassimo, Piazzale della Scuola Celestino Frasca (Santa Francesca) e località Mignardi/Giglio. “Con questo calendario di raccolte itineranti – dichiara il Sindaco di Veroli, Germano Caperna – l’Amministrazione comunale intende rafforzare e integrare il sistema di raccolta porta a porta, affiancandolo a strumenti di prossimità territoriale capaci di rispondere in modo più puntuale alle esigenze degli utenti. Gli appuntamenti in programma per i prossimi mesi vanno nella direzione di un servizio sempre più vicino ai cittadini, pensato per ottimizzare il conferimento dei rifiuti e migliorare l’efficienza complessiva del sistema di raccolta”. Sottolinea poi l’Assessore all’ambiente, Gianclaudio Diamanti: “Le Giornate ecologiche rappresentano un servizio supplementare rispetto all’isola ecologica di Casamari. Attraverso le raccolte itineranti vogliamo facilitare il corretto conferimento dei rifiuti, contrastare l’abbandono indiscriminato e promuovere una cultura della responsabilità e del rispetto dell’ambiente”.

