Veroli (FR) – Truffa online: denunciato 43enne

In Veroli, i Carabinieri della locale Stazione, al termine di attività info-investigativa intrapresa a seguito di una denuncia sporta lo scorso mese di dicembre da un 44enne del posto, hanno deferito in stato di liberta’ per “truffa” un 43enne della provincia di Firenze, gia’ censito per reati specifici.Il predetto, tramite un noto sito internet di annunci online, forniva al denunciante le coordinate della propria Postepay, su cui quest’ultimo effettuava una ricarica di euro 120, quale pagamento per l’acquisto di un orologio mai ricevuto.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati