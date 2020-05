Veroli (FR) – Truffa del bancomat: denunciato un 51enne

I militari della locale Stazione, a seguito di denuncia presentata nel settembre 2019 da una 20enne del luogo, hanno deferito per “truffa” un 51enne di Bologna. L’uomo, già censito per analoghi reati, ha realizzato la classica “truffa del bancomat” inducendo in errore con artifizi e raggiri la denunciante che aveva collocato in vendita una cameretta al prezzo di euro 800 sul sito subito.it. L’uomo, fingendosi interessato per l’acquisto, ha convinto la giovane a portarsi presso un bancomat e, durante la conversazione telefonica con la denunciante, facendole credere di averle inviato il bonifico per il pagamento della cameretta, è riuscito invece a farsi ricaricare sulla sua postepay la somma di Euro 500.

COMUNICATO STAMPA – Foto archivio

