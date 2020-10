Veroli (FR) – Rifiuto dell’accertamento sullo stato di ebbrezza alcolica o guida sotto l’influenza di stupefacenti: denunciato

Nella giornata di ieri in Veroli , i militari del NORM della Compagnia di Alatri hanno deferito in stato di libertà per “rifiuto dell’accertamento sullo stato di ebbrezza alcolica o guida sotto l’influenza di stupefacenti”, un 25enne del luogo (già censito per reati in materia di stupefacenti ed invasione di terreni). Il predetto, controllato alla guida di autovettura, si presentava in evidente stato di alterazione psicofisica pertanto veniva invitato a sottoporsi ai relativi accertamenti che rifiutava.

COMUNICATO STAMPA

