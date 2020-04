Veroli (FR) – Piergiorgio Fascina (PD) :” Il 25 aprile è l’embrione della nuova democrazia”

“E’ doveroso ricordare chi ha combattuto per la nostra libertà, ancor più oggi – ha affermato Piergiorgio Fascina, dirigente provinciale PD – Gli anziani scomparsi in questi giorni, a causa del coronavirus, sono i ragazzi che allora, sui campi di battaglia, parteciparono ai giorni del riscatto dell’Italia unita. Per dirla con Piero Calamandrei, padre costituente, la libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent’anni e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai. Parole profonde che nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando risuonano all’orecchio. Il 25 aprile è dunque l’embrione della nuova democrazia. In tante famiglie italiane, oggi come allora c’è una storia, grande o piccola, di eroismo – ha concluso Piergiorgio Fascina – Ed è per questo che commemoriamo quegli eventi drammatici, senza i quali non vi sarebbe l’Italia libera e democratica, senza i quali non avremmo conosciuto una stagione così duratura e feconda di sviluppo civile, di promozione dei diritti, di pace e di solidarietà”.

comunicato stampa