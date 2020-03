Veroli (FR) – Maltrattamenti in famiglia: denunciato 45enne del luogo

Nel decorso pomeriggio in Veroli, i militari della locale Stazione, al termine di attività investigativa intrapresa a seguito di denuncia, hanno deferito in stato di libertà per “maltrattamenti in famiglia” un 45enne di Veroli, già censito per reati contro la persona ed armi. Le indagini avviate a seguito della denuncia presentata da parte degli anziani genitori, hanno permesso di accertare che lo stesso, dalla fine di dicembre dello scorso anno si era reso responsabile di maltrattamenti in famiglia caratterizzati da aggressioni fisiche e verbali ai danni degli stessi genitori, nonché minacce a mezzo “whatsapp” sul telefono cellulare della madre riconducibili a continue richieste di denaro occorrente per l’acquisto di bevande alcoliche di cui lo stesso ne fa uso abituale.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati