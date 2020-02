Veroli (FR) – Lascia i figli di 2 e 5 anni soli a casa: denunciata 26enne

Ieri sera, in Veroli , personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a conclusione di specifica attività info-investigativa, deferiva in stato di libertà , alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, una 26enne di nazionalità rumena e domiciliata nel predetto comune (già gravata da vicende penali per reati contro la persona), poiché resasi responsabile di “abbandono di persone minori o incapaci”. I militari operanti, durante lo svolgimento di un servizio perlustrativo sul territorio venivano avvicinati da due coniugi rumeni riferendo che i loro nipoti, di 2 e 5 anni, erano stati lasciati dalla loro nuora soli a casa e chiusi dentro a chiave.Immediatamente la pattuglia si recava presso l’abitazione indicata e, constatato quanto riferito, riuscivano a rintracciare in poco tempo la madre dei bambini che si era recata momentaneamente presso l’abitazione di un suo connazionale.Nella circostanza i militari operanti dopo aver appurato che i bambini stavano bene riscontravano però che gli ambienti dell’abitazione erano in uno stato di abbandono e, pertanto, provvedevano ad individuare, nell’abitazione dei nonni, il provvisorio collocamento dei minori.

