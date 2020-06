Veroli (FR) – Inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione del F.V.O.: denunciato 43enne

I n Veroli , i militari della locale Stazione Carabinieri, deferivano in stato di libertà per “inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio” un 43enne di Monte San Giovanni Campano, già censito per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, il quale nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel suddetto comune per un anno, irrogatogli il 21 ottobre 2019, veniva rintracciato dai militari nel territorio di Veroli mentre si trovava davanti un bar del centro cittadino.

COMUNICATO STAMPA

Correlati