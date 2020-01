Veroli (FR) – Il liceo ‘Sulpicio’ una delle scuole più gettonate in provincia di Frosinone e fiore all’occhiello del Lazio

“Il ‘Sulpicio’ si conferma una delle scuole più gettonate in provincia di Frosinone e fiore all’occhiello del Lazio – ha affermato Piergiorgio Fascina, dirigente provinciale PD e commissario regionale

Ipab – I dati in nostro possesso attestano il valore dell’Istituto che nell’ultimo periodo ha aumentato in maniera considerevole gli iscritti e ha ampliato qualitativamente l’offerta formativa. Gli studenti possono scegliere diversi indirizzi tra questi scientifico,

linguistico, socio-psico-pedagogico e da quest’anno scientifico con curvatura medico-biologica oltre alla opportunità dell’indirizzo professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. Senza dimenticare la luminosità delle aule, i laboratori di ultima

generazione, uno di questi intitolato a Nicola Bianchi, ex alunno scomparso durante il terremoto di L’Aquila, gli spazi per le attività sportive, i progetti e gli scambi culturali che proiettano la scuola in ambito internazionale. Questo successo porta sicuramente

la firma del dirigente scolastico, della responsabile della segreteria, del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici e degli insegnanti che ogni giorno formano centinaia di studenti. Complimenti a tutti loro – ha concluso Fascina – La solidità

e la competitività dell’Istituto si mescolano oggi perfettamente con il prestigio e con la tradizione del ‘Sulpicio’”.

COMUNICATO STAMPA

