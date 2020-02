Veroli (FR) – Guida in stato di ebbrezza: denunciato un 51enne

Nella giornata di ieri in Veroli, i militari della locale Stazione hanno proceduto: a deferire in Stato di Libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica” un 51enne di Alatri, già censito per reati specifici. Il predetto, alla guida di un autocarro di proprietà di una ditta di costruzioni alatrense per cui lavora, è stato fermato dai militari operanti poiché notato procedere a zig zag mettendo a repentaglio sia la sua incolumità che quella dei passanti. Apparso subito in evidente stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di alcool, è stato sottoposto ad accertamenti etilometrici a seguito dei quali è risultato avere un tasso alcolico di oltre quattro volte il limite consentito dalle vigenti normative. La patente di guida è stata ritirata mentre il mezzo è stato affidato all’avente diritto.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio

