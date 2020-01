Veroli (FR) – Giovane in moto muore nello scontro con un’auto

Era quasi mezzogiorno quando a Santa Francesca si è verificato un grave incidente stradale. Una moto e un’auto per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si sono violentemente scontrate e purtroppo il giovane alla guida della due ruote è deceduto.La vittima è Lorenzo Quattrociocchi,18 anni, residente a Fontana Fratta. Tredici anni fa anche il padre morì in un incidente stradale.Il giovane che indossava il casco ha battuto violentemente la testa sull’asfalto, inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

