Veroli (FR) – Evade dai domiciliari: arrestato

Decorsa notte in Veroli i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Alatri, durante un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno arrestato P.D., 35enne del posto, resosi responsabile del reato di “evasione”. L’uomo, già censito per stupefacenti e reati contro il patrimonio e la persona, dal giugno scorso era sottoposto agli arresti domiciliari per aver commesso maltrattamenti ed atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. I militari operanti, a seguito di controllo, hanno verificato che il predetto non era presente presso il luogo in cui era sottoposto agli arresti domiciliari in quanto allontanatosi arbitrariamente. A seguito di accertamenti effettuati i Carabinieri hanno rintracciato il 35enne poco dopo, procedendo al suo arresto. P.D., come disposto dall’A.G., veniva nuovamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

COMUNICATO STAMPA

