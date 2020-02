Veroli (FR) – Esercizio abusivo della discarica e combustione illecita di rifiuti: in tre denunciati

Nel pomeriggio di ieri in Veroli, i militari della locale Stazione, nel corso di un servizio per il controllo del territorio, notata una colonna di fumo provenire da un’area verde, si portavano immediatamente sul posto ove sorprendevano un 38enne ed un 45enne, entrambi del luogo, dipendenti di una ditta edile del posto, intenti a bruciare su un terreno di proprietà della citata ditta, degli scarti di attività produttiva consistenti in rifiuti speciali quali ”eternit, plastica, ferro, metalli, vernice, materiale elettrico ed idraulico, televisori, computer e bombole g.p.l.”. I militari operanti immediatamente mettevano in sicurezza l’area richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Frosinone che provvedevano a domare le fiamme. L’intera area, di circa 700 mq, veniva sottoposta a sequestro mentre il titolare della ditta, identificato in un 61enne residente in quel centro, unitamente ai due operai, venivano denunciati in stato di libertà per “esercizio abusivo della discarica e combustione illecita di rifiuti”

COMUNICATO STAMPA

