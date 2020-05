Veroli (FR) – Esce fuori strada con l’auto finendo la corsa contro un muro e rifiuta di fare l’alcol test: denunciato

In Veroli, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “rifiuto di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico o stupefacenti”, un38enne, cittadino rumeno residente a Veroli. Il predetto nella decorsa notte, alla guida della propria autovettura, a causa della forte velocita sbandava andando a collidere contro un muro di cemento, terminando la corsa contro la porta di un garage posto sotto la sede stradale che a sua volta cadeva contro un furgone ivi parcheggiato danneggiandolo.Il predetto, soccorso e trasportato presso l’Ospedale di Sora, rifiutava di sottoporsi all’accertamento alcolemico o tossicologico. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca mentre la patente di guida è stata ritirata.

COMUNICATO STAMPA

