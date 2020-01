Veroli (FR) – Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: 29enne in manette

Ieri, in Veroli, personale del N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri, nel corso di un predisposto servizio per il controllo del territorio, teso particolarmente a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, traevano in arresto un 29 enne del luogo, poiché resosi responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.Nel particolare, lo stesso, fermato nel corso della predetta attività e sottoposto successivamente a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di grammi 57 di sostanza stupefacente del tipo “marjiuana”, abilmente occultata nell’abitacolo del veicolo da lui condotto.Inoltre, la conseguente perquisizione domiciliare eseguita presso la sua abitazione, consentiva ai militari operanti di rinvenire grammi 100 circa di ulteriore sostanza stupefacente del tipo “hashish”, già suddivisa in otto parti nonché “un bilancino di precisione, un coltello tipo stivaletto, un taglierino, e del materiale vario utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Nel medesimo contesto operativo, quindi, sia la sostanza stupefacente che il materiale rinvenuto veniva posto sotto il vincolo del sequestro.Ad espletate formalità di rito, così come disposto dalla competente A.G., veniva tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

COMUNICATO STAMPA

