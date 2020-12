Veroli (FR) – Denunciato straniero irregolare

In Veroli, i militari della locale Stazione nel corso di servizio per il controllo del territorio teso alla prevenzione e repressione di reati in genere, hanno proceduto al controllo di un 28enne, cittadino tunisino senza fissa dimora, che stazionava nei pressi di un bar di quel centro. L’uomo, risultato sprovvisto di documenti personali e del relativo permesso di soggiorno, dopo approfondite verifiche tese ad accertare la sua identità veniva deferito in stato di libertà in quanto straniero irregolare sul territorio nazionale ed invitato a presentarsi presso la Questura di Frosinone per regolarizzare la sua posizione.

