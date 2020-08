Veroli (FR) – Danneggia un’auto e si allontana: denunciato

Nel pomeriggio di ieri a Veroli, i militari della locale Stazione, dopo una rapida attività investigativa, deferivano in stato di libertà per “danneggiamento di autovettura” un 71enne del luogo incensurato.L’indagine scaturiva dalla denuncia presentata presso il Comando Stazione da parte di un 38enne del luogo, il quale dichiarava di aver parcheggiato il suo fuoristrada nel parcheggio antistante un supermercato della località Giglio di Veroli ed una volta uscito per riprendere il veicolo, notava la presenza di un grosso graffio su tutto il lato destro della fiancata, praticato con una chiave od un cacciavite.Immediatamente i Carabinieri si recavano sul luogo per visionare le telecamere dell’esercizio commerciale e costatavano che l’anziano, dopo aver danneggiato rigando la fiancata del mezzo, si allontanava alla guida della sua autovettura.Dal numero di targa del veicolo i militari operanti risalivano subito all’uomo il quale, senza un particolare motivo, aveva danneggiato il veicolo nel parcheggio del supermercato.

comunicato stampa – foto archivio

