Veroli (FR) – Coronavisus, decesso dell’Abate Don Eugenio Romagnuolo:il Sindaco proclama il lutto cittadino per la giornata di domani

Il Sindaco di Veroli – Simone Cretaro – ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, lunedì 6 aprile, in seguito alla morte dell’Abate Don Eugenio Romagnuolo. Il lutto durerà per tutto il tempo necessario al rito di benedizione della salma. Il primo cittadino ha affidato la sua comunicazione sulla pagina facebook del paese ciociaro, in cui non ha mancato di esprimere tutto il suo affetto ed il cordoglio per una morte che ha lasciato il segno in tutta la comunità monastica e nella città di Veroli. Don Eugenio aveva 74 anni, e dopo qualche settimana di lotta contro il temuto virus, è deceduto presso l’Ospedale Spaziani di Frosinone.Questo il comunicato integrale del Sindaco Cretaro: “Cari Concittadini,a seguito della dolorosa scomparsa del nostro Padre Abate, Don Eugenio Romagnuolo, ho proclamato il Lutto Cittadino per la giornata di domani, lunedì 6 Aprile 2020, per l’intero arco di tempo in cui avrà luogo il rito di benedizione della salma. L’Amministrazione Comunale intende rinnovare, insieme a tutta la Comunità Verolana, il cordoglio alla Famiglia per la perdita del compianto Don Eugenio, nonché il cordoglio e la vicinanza alla Comunità Monastica di Casamari per i legami storici, religiosi e sociali che caratterizzano i rapporti ultra centenari tra la Città di Veroli e l’Abbazia Cistercense di Casamari.Invito i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali ed i titolari di attività commerciali di ogni genere, a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune anche attraverso la sospensione delle attività, con esclusione dei servizi essenziali, indispensabili ed obbligatori, durante il corso del rito di benedizione della salma ed, in particolare, dalle ore 11.00 alle ore 11.30. Nella sede comunale saranno esposte le bandiere a mezz’asta.

S.M.

Correlati