Veroli (FR) – Coronavirus, Piergiorgio Fascina “Mascherine gratis a sostegno della nostra comunità “

“Mascherine gratis a sostegno della nostra comunità – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato regionale FIPIC Lazio – Saranno distribuite presso la Farmacia Papetti di Veroli che ringraziamo della collaborazione. Priorità ai diversamente abili, agli over 65, ai cittadini affetti da patologie e alle donne in gravidanza. Il Paese sta vivendo ore difficili, vogliamo sostenere concretamente la popolazione. Necessario infatti arginare la diffusione del virus per questo abbiamo voluto che i cittadini potessero beneficiare gratuitamente di mascherine certificate lavabili, sterilizzabili e riutilizzabili. Un gesto di vicinanza alle persone che soprattutto in questo delicato momento sono in evidente difficoltà. Pensiero particolare va inoltre ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari che in questi giorni stanno sacrificando finanche la loro vita per la collettività; altrettanto alle forze dell’ordine, ai farmacisti e alla grande distribuzione organizzata che sta assicurando l’approvvigionamento alimentare a tutte le famiglie. Limitando gli spostamenti e seguendo pedissequamente le disposizioni governative supereremo questa emergenza – ha concluso Fascina – Insieme ce la faremo”.

comunicato stampa